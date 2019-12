Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Mit einer gemeinsamen Bundesratsinitiative wollen Hessen und Baden-Württemberg eine Entschärfung der Regulierung kleiner und mittlerer Banken und damit eine fortgesetzte Finanzierung mittelständischer Unternehmen erreichen. Insbesondere kleine und mittlere Banken seien bis heute der wichtigste Finanzierungspartner kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) - die zunehmende Bankenregulierung in der EU lasse die Finanzierung des Mittelstandes für die Banken aber unattraktiver werden.

"Die neuen Eigenkapitalregeln, auch Basel 3 final genannt, stehen vor der Tür und sollen bis 2022 in der EU umgesetzt werden", erklärten Baden-Württembergs Finanzministerin Edith Sitzmann und ihr hessischer Amtskollege Thomas Schäfer in einer Mitteilung. "Hessen und Baden-Württemberg bringen deshalb einen gemeinsamen Entschließungsantrag in den Bundesrat ein." Darin würden Regierung und EU-Kommission aufgefordert, die Bankenregulierung zielgenau zu verbessern. "Im Fokus sollen kleine und mittlere Banken und der Nutzen für die mittelständische Wirtschaft stehen", forderten Sitzmann und Schäfer. Der Antrag solle am Freitag in den Bundesrat eingebracht werden.

Schäfer verlangte "deutliche Nachbesserungen im Bereich der Bankenregulierung". Der Mittelstand als das Rückgrat der heimischen Wirtschaft sei nur solange stabil, wie KMU über eine ausreichende Liquidität für ihre Investitionen verfügten. Deshalb sollten die kleinen Banken von Kosten der Regulierung entlastet werden. "So können wir die wirtschaftliche Dynamik verbessern ohne die Finanzmarktstabilität zu gefährden", sagte Sitzmann. Beide forderten eine proportionale Bankenregulierung. Eine Eins-zu-eins-Umsetzung der neuen Basel-Vorhaben ginge an den Erfordernissen in der EU vorbei.

