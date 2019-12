Berlin (ots) - Negativ-Zinsen unterminieren langfristige finanzielle Sicherungssysteme



Berlin, 19. Dezember 2019 - Für die Investoren-Legende Mohamed El-Erian ist die enorme Liquidität an den Märkten "das am meisten unterbewertete Risiko" für Anleger. In einem Interview mit dem Wirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe 1/2020) sagte er weiter: "Das System war wegen der Zentralbanken so lange Zeit so liquide, dass Investoren heute regelrecht konditioniert sind auf eine ausreichende und stets vorhandene Liquidität." Diese Erwartung sei tief im System verankert und es gäbe ETFs einiger Vermögensverwalter, die volle Liquidität selbst für illiquide Anlageklassen versprechen. So seien auch bestimmte Unternehmensanleihen aus Schwellenländern oder Teile des Marktes für Hochzinsanleihen wegen der massiven Geldspritzen der Notenbanken derzeit liquide, auch wenn sie "von ihrer Natur her eigentlich illiquide sind". Seiner Einschätzung nach sei "dieses Liquiditätsrisiko viel zu niedrig bepreist".



Nur langsam setze sich durch, dass "die lockere Geldpolitik nicht nur an Effizienz verliert, sondern sogar kontraproduktiv wirken könnte". Vor allem "unterminierten negative Zinsen langfristige finanzielle Sicherungssysteme wie Pensionsfonds oder Lebensversicherer". Außerdem ermutige das Zinsniveau einige Investoren dazu, zu hohe Risiken einzugehen und Zombie-Unternehmen am Leben zu halten. Je länger die Negativzinsen weiter bestünden, desto größer werde der Schaden.



