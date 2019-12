Während die Stromerzeugung aus Kohle in Deutschland stark zurückgeht, nehmen die erneuerbaren Energien immer mehr zu. Die Energiewirtschaft hat ihre CO2-Emissionen nach Berechnungen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) bis 2019 um 44 Prozent gegenüber 1990 gemindert. Damit wird sie das 40 Prozent-Minderungsziel für 2020 bereits in diesem Jahr deutlich übertreffen. Der Löwenanteil der Minderung ist auf den starken Rückgang der Nutzung von Stein- und Braunkohle in den vergangenen ...

