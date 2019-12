Wollerau (ots) - Die F24 Schweiz AG hat die ISO-Zertifizierung für Informationssicherheit ISO/IEC 27001:2013 erhalten. Die Zertifizierung erfolgte für F24 Schweiz AG im Rahmen der Rezertifizierung der Muttergesellschaft F24 AG mit Hauptsitz in München. Die hohe Informationssicherheit und der strenge Datenschutz bringen allen Stakeholdern der F24 Schweiz AG zusätzliche Zuverlässigkeit, Sicherheit und Qualität in der Zusammenarbeit.«Wir sind stolz darauf unseren Kunden mit der Zertifizierung einen weiteren Beleg für unsere hohen Ansprüche an Datenschutz und Informationssicherheit liefern zu können. Das schlägt sich in allen Bereichen nieder: von mehrstufigen Sicherungskonzepten unserer IT über das Verhalten jedes einzelnen Mitarbeiters bis hin zu organisatorischen Massnahmen», so Stefan Götschi, Mitglied der Geschäftsleitung der F24 Schweiz AG.Zertifizierung bietet Vorteile für die Kunden, Partner und LieferantenAls Schweizer Marktführer in den Bereichen Business Messaging, Alarmierung und Krisenmanagement ist die Informationssicherheit von besonderer Priorität. Die Kunden der F24 versenden und empfangen Millionen von Nachrichten mit sensiblen und kritischen Inhalten und haben ein elementares Bedürfnis an höchster Informationssicherheit und konsequentem Schutz ihrer Daten.Kunden, Partner und Lieferanten profitieren nun von der verbesserten internen Unternehmensorganisation und erhalten durch die Zertifizierung die Sicherheit, dass sämtliche sensiblen Informationen immer geschützt sind. So wurden beispielsweise wichtige Arbeitsabläufe der F24 Schweiz AG standardisiert und die Wartung sowie der Unterhalt der technischen Systeme noch klarer geregelt. Mit der Zertifizierung weist die F24 Schweiz AG zudem aus, dass Informationssicherheit für alle Mitarbeitenden ein zentrales Element der täglichen Arbeit darstellt und, dass mit den anvertrauten Informationen und Daten jederzeit sicher umgegangen wird.Langjährige ISO Zertifizierung der F24 AGAls weltweit erstes Unternehmen hat die Muttergesellschaft F24 AG sein integriertes Managementsystem für Informationssicherheit (ISMS) und Business Continuity (BCMS) durch "The British Standards Institution" (BSI) zertifizieren lassen. Neben jährlichen Überprüfungen durch eine unabhängige, akkreditierte Institution fanden in den Jahren 2013, 2016 und 2019 die erfolgreiche Re-Zertifizierung nach den internationalen Standards ISO/IEC 27001:2013 und ISO 22301:2012 statt.Die jährliche Überprüfung durch eine unabhängige, akkreditierte Institution gewährleistet auch in Zukunft die Einhaltung des internationalen Standards durch die F24 AG und ihrer Tochtergesellschaften. Alle drei Jahre wird zudem eine umfassende Rezertifizierung durchgeführt.Über F24 Schweiz AGIm April 2016 wurde die 1992 gegründete Dolphin Systems AG mit Sitz in Wollerau (Kanton Schwyz) Teil der F24 Gruppe und heisst seit dem 27.09.2019 F24 Schweiz AG. Das Unternehmen beschäftigt 38 hoch qualifizierte Mitarbeitende und verfügt über beinahe 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Business Messaging, Alarmierung und Krisenmanagement.Über F24 AGF24 ist der führende Software-as-a-Service (SaaS) Anbieter für Alarmierung und Krisenmanagement (FACT24) sowie für sensible und kritische Kommunikation (eCall) in Europa. Mit FACT24 bietet das Unternehmen eine hochinnovative Lösung und unterstützt weltweit Kunden beim effizienten und erfolgreichen Managen von Incidents, Not- und Krisenfällen. Darüber hinaus bietet die eCall-Plattform Lösungen für die hochvolumige Kommunikation von kritischen bis zu vertraulichen Inhalten im Unternehmensumfeld.Die im Jahr 2000 gegründete F24 AG hat Ihren Firmensitz in München. Sie unterstützt mit ihren Tochtergesellschaften über 2.500 Unternehmen und Organisationen in über 100 Ländern der Erde - im Rahmen der täglichen Kommunikation kritischer oder vertraulicher Inhalte oder im Fall einer Krise. Damit gehört die F24-Gruppe zu den weltweit führenden SaaS-Anbietern für Alarmierung und Krisenmanagement sowie kritische Kommunikation für Geschäftskunden.Als weltweit erstes Unternehmen hat F24 sein integriertes Managementsystem für Informationssicherheit (ISMS) und Business Continuity (BCMS) durch "The British Standards Institution" (BSI) zertifizieren lassen. F24 ist als erstes und einziges europäisches Unternehmen im Gartner Bericht für Emergency/Mass Notification Services gelistet.Kontakt:F24 Schweiz AGStefan GötschiMitglied der Geschäftsleitung+41 44 787 30 70stefan.goetschi@f24.comwww.f24.comF24 AGDr. Stefanie HauerCorporate Communications+49 89 2323 638-0presse@f24.comwww.f24.comOriginal-Content von: F24 Schweiz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100054496/100839048