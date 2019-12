Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat ein Gateway von EMH Metering zertifiziert. Damit sind nun drei zertifizierte Geräte auf dem Markt. Der Einbau könnte ab Januar 2020 zur Pflicht werden. Auch Photovoltaik-Anlagen mit mehr als sieben Kilowatt Leistung sind betroffen.Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat jetzt ein drittes Smart-Meter-Gateway zertifiziert: das Produkt "CASA" des Herstellers EMH Metering. Damit steht der verpflichtende Einbau der intelligenten Messgeräte kurz bevor. Nun fehlt nur noch die so genannte Markterklärung durch das ...

