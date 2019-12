Basel (awp) - Die Basler Uhren- und Schmuckmesse Baselworld hat für die nächste Ausgabe im kommenden Jahr 15 unabhängige Uhrenmarken dazugewonnen. Diese werden an der Baselworld 2020 unter der gemeinsamen Flagge "The Watch Lounge" teilnehmen.Für die nächste Baselworld, die vom 30. April bis am 5. Mai 2020 stattfindet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...