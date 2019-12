München (ots) -Noch dreimal bis zum Jahresende wird im Hamburger "Wer weiß dennsowas?"-Studio um die Wette geraten.Den Anfang machen am Montag die Schauspieler Mark Keller und MariaKetikidou. In der Serie "Der Bergdoktor" spielt Mark Keller seitvielen Jahren die Rolle des Dr. Kahnweiler, dass er auch singen kann,beweist er schon am ersten Weihnachtsfeiertag. Zusammen mit ThomasGottschalk, Heinz Hoenig und Gastgeberin Helene Fischer wird er dasMusical "My Fair Lady" in der "Helene Fischer-Show" neuinterpretieren. Die Schauspielerin Maria Ketikidou löst als HarryMöller seit Jahrzehnten kleine und große Fälle rund um das legendäreHamburger Großstadtrevier. Im neuen Jahr steht ein großer Umzug an:Nach 28 Jahren beziehen die Kiez-Polizisten eine neue Wache. Die 33.Staffel startet am 27. Januar 2020 im Ersten. Doch vorher liefernsich die Schauspiel-Kollegen an der Seite der Teamchefs BernhardHoëcker und Elton in amüsantes Rateduell.Nach den Feiertagen hat Moderator Kai Pflaume zwei legendäreShowstars eingeladen: Als Tänzerinnen, Sängerinnen undSchauspielerinnen wurden die Kessler -Zwillinge berühmt. Und nochheute gelten Alice und Ellen Kessler als TV-Ikonen. Mit fitten 83Jahren, wollen sie im Zwillingsduell bei "Wer weiß denn sowas?"herausfinden, wer beim Raten die Nase vorn hat..Die Moderatorin Sylvie Meis ist zwar frisch verlobt, doch tritt sienicht gegen ihren Bräutigam, sondern gegen Riccardo Simonetti, einender beliebtesten deutschen Influencer, an. Die glamourösenInternet-Stars bewegen sich höchst professionell in der Show- undGlamourwelt, doch wie sieht es beim Quizzen aus, wenn es um Fragenwie diese geht:Eine ballaststoffreiche Ernährung ...?a) erhöht langfristig den Cholesterinspiegelb) normalisiert die Insulinfunktionc) begünstigt die Wirkung von AntibiotikaDie Woche bei "Werweiß denn sowas?" vom 23. bis 27. Dezember 2019 mÜberblick:Montag, 23. Dezember - die Schauspieler Mark Keller und MariaKetikidouDienstag, 24. Dezember - Heilig AbendMittwoch, 25. Dezember - FeiertagDonnerstag, 26. Dezember - FeiertagFreitag, 27. Dezember - die Showlegenden Alice und Ellen KesslerMontag, 30. Dezember - die Moderatorin Sylvie Meis und derInternet-Star Riccardo Simonetti"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUALGmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. DieRedaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk. Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4474214