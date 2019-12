Mainz (ots) -Freitag, 27. Dezember 2019, ab 13.20 UhrErstausstrahlungen Geheimnisvolle Reptilien, faszinierende Vögel und Meeressäuger: Am Freitag, 20. Dezember 2019, begibt sich die dreiteilige Dokumentation "Helden der Evolution" von Simone MacKinder ab 13.20 Uhr in die faszinierende Welt der Tiere.Schildkröten mögen langsam sein - langweilig aber nicht. Der erste Teil "Helden der Evolution: Schildkröten" taucht um 13.20 Uhr ein in die geheimnisvolle Welt der Reptilien, die seit über 220 Millionen Jahren die Erde bevölkern. Schildkröten haben sich perfekt an ihre Umgebung angepasst. Sie leben an Land, in Feuchtgebieten oder Wüsten, in Flüssen und Meeren. Musterung und Größe sind bei den verschiedenen Arten unterschiedlich. Doch allen gemeinsam ist der Panzer. Er macht sie zu Ikonen des Tierreichs.Die meisten Säugetiere leben an Land. Doch es gibt Arten, die sich im Laufe der Evolution perfekt an das Leben im Wasser angepasst haben: Wale, Delphine, Robben und Seeotter. Sie haben ihr Zuhause im Ozean. Teil zwei, "Helden der Evolution: Meeressäuger", stürzt sich um 14.00 Uhr mit den tierischen Protagonisten in die Fluten und dokumentiert ihre unterschiedlichen Überlebenskonzepte über und unter der Wasseroberfläche.Sie sind hervorragende Sänger, tragen zum Teil farbenfrohe Federkleider, und die meisten von ihnen können fliegen: Vögel gehören zu den faszinierendsten Tieren der Erde. Der dritte Teil, "Helden der Evolution: Vögel", begleitet um 14.45 Uhr Vögel in dem Moment, in dem sie aus dem Ei schlüpfen und bei ihren ersten Abenteuern in der Luft. Die Palette der porträtierten Arten reicht von Papageien über den Strauß bis zum Kolibri. Dabei geht es um Formen der Anpassung und um einen überraschenden Stammbaum.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/heldenevolutionStreams der Sendungen: https://kurz.zdf.de/zFqw/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4474267