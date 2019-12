++ China hat große Käufe von US-Agrarprodukten versprochen ++ USA könnten sich bei Produktion von Sojabohnen schwer tun ++ Chance für den schwachen Maispreis? ++ KANN CHINA SEIN VERSPRECHEN HALTEN?Der Hauptpunkt des Handelsabkommens ist ein massiver Anstieg der chinesischen Importe aus den USA mit dem Schwerpunkt auf landwirtschaftlichen Gütern. Sie sollen innerhalb von zwei Jahren um 200 Mrd. USD steigen, was bedeutet, dass sie sich bis Ende 2021 mehr als verdoppeln würden. Es wäre eine grobe Untertreibung zu sagen, dass dies ehrgeizig ist. Der Anteil der USA an den chinesischen Importen bewegte sich vor Beginn des Handelskonflikts in einem engen Bereich um die 8% und fiel dann auf etwa 6,5%. Den verlorenen Anteil zurückzuerobern ist eine Sache, aber der Deal würde voraussetzen, dass dieser Anteil innerhalb von zwei Jahren auf über 12% steigt. Abgesehen ...

