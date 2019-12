Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Johanna Krämer blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Wirecard wieder. Die Financial Times hat in einem neuen Artikel Fragen zu einer Übernahme durch Wirecard in Indien aus dem Jahr 2015 aufgeworfen. Bei den Verkäufen steht Südzucker auf dem fünften Platz. Südzucker hat die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr am unteren Ende etwas angehoben.