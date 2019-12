B ericht der Weltbank stuft Saudi-Arabien als das Land mit der weltweit größten Verbesserung bezüglich der Einfachheit von Geschäftsabläufen ein

Die Initiative Saudi Logistics Hub gestaltet die Import- und Exportlogistik komfortabler und geschäftsfreundlicher

Saudi-Arabien wurde im "Doing Business 2020"-Bericht (Bericht über die Durchführung von Geschäftsvorgängen 2020) der Weltbankgruppe als das Land mit der weltweit größten Verbesserung bezüglich der Einfachheit von Geschäftsabläufen eingestuft. Der Bericht zeigt, dass Saudi-Arabien sich weltweit um 72 Plätze im Rahmen von "Trading Across Borders" verbessert hat, einem Indikator, der Zeit und Kosten für den Export und Import von Waren vergleicht.

His Excellency Saleh bin Nasser Al-Jasser Minister of Transport and Chairman of the Saudi Logistics Hub (Photo: AETOSWire)

Diese Verbesserungen sind das Ergebnis einer Reihe von Gesetzesreformen, die vom Saudi Logistics Hub einer Regierungsinitiative zur Förderung des Wachstums im Logistiksektor Saudi-Arabiens umgesetzt wurden. Zu den Reformen gehören die Verkürzung der Zollabfertigung von sieben bis zehn Tagen auf 24 Stunden, die Reduzierung der manuellen Inspektionsrate bei der Zollabfertigung von 89 Prozent auf 48 Prozent und die Reduzierung der Anzahl der erforderlichen Dokumente für den Import von 12 auf 2 und für den Export von 8 auf 2. Diese entscheidenden Reformen erleichtern Saudi-Arabien den Weg, sich als eine der dynamischsten Logistikdrehscheiben der Welt zu positionieren.

Seine Exzellenz Eng. Saleh bin Nasser Al-Jasser, Verkehrsminister und Vorsitzender des Saudi Logistics Hubs, sagte: "Die Auszeichnung der Fortschritte Saudi-Arabiens durch die Weltbank bestätigt unsere nachhaltigen Bemühungen um Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit im Logistiksektor des Landes. Der Saudi Logistics Hub lädt nun ausländische Investoren und Geschäftspartner ein, an unserer ehrgeizigen Mission mitzuwirken, den Status Saudi-Arabiens als führendes Logistikzentrum zu festigen."

Anfang dieses Jahres kündigte der Saudi Logistics Hub einen Investitionsplan in Höhe von 35 Milliarden US-Dollar an, um Saudi-Arabien in ein globales Logistikzentrum zu transformieren. Ab November 2019 veranstaltet das Saudi Logistics Hub eine zweimonatige globale Roadshow mit einem letzten Stopp in Deutschland im Januar 2020, um Investitionsmöglichkeiten in der saudi-arabischen Logistikindustrie weiter zu fördern. Auf der globalen Agenda standen die VAE, Jordanien, Ägypten, China, Japan, Singapur, Indien und Deutschland, wodurch die Regierungsbehörde in der Lage war, erfolgreich ein tiefgehendes Bewusstsein für den saudi-arabischen Logistiksektor zu schaffen.

In den letzten 10 Jahren hat das Land mehr als 100 Milliarden US-Dollar in die Transport- und Logistikinfrastruktur investiert und damit ein flächendeckendes Netzwerk geschaffen. Diese beeindruckenden Reformen ermutigen ausländische Investoren dazu, sich zu beteiligen. Die globalen Roadshows waren von erfolgreichen Treffen mit Pantos Logistics, Samsung SDS in Korea und PSA International Limited Pte Ltd in Singapur geprägt, die das Bestreben des Saudi Logistics Hubs zeigten, ausländische Partnerschaften im gesamten Königreich voranzutreiben.

Da 12 Prozent des globalen Seehandels das Rote Meer passieren, ist Saudi-Arabien bestrebt, seine strategische Lage an der Nahtstelle zwischen drei Kontinenten zu nutzen, um die Export- und Reexportkapazität zu erhöhen und die Beteiligung des Privatsektors an dieser Branche zu fördern. Der branchenweite Wandel hat bereits zu einem 47-prozentigen Anstieg der Zahl neuer ausländischer Transport- und Logistikunternehmen geführt, die 2019 in Saudi-Arabien ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen haben.

Heute verfügt Saudi-Arabien über einen der am schnellsten wachsenden Logistiksektoren weltweit, der mit 19 Milliarden US-Dollar bewertet wird und innerhalb der Schwellenländer an dritter Stelle der attraktivsten Standorte steht. Als 18. größte Volkswirtschaft der Welt und nächster Gastgeber des G20-Gipfels im Jahr 2020 will das Land die Wettbewerbsfähigkeit des Sektors erhöhen und gleichzeitig internationale Synergien zur Verbesserung der inländischen und grenzüberschreitenden Handelsinfrastruktur schaffen.

Über den Saudi Logistics Hub

Der Saudi Logistics Hub ist eine Regierungsinitiative, die von führenden Transport- und Logistikunternehmen in Saudi-Arabien mit dem Ziel gegründet wurde, das Wachstum der Branche zu unterstützen und das Land als strategisches Tor an der Nahtstelle von drei Kontinenten im Einklang mit den kühnen Zielen der Vision 2030 zu positionieren.

Der Saudi Logistics Hub verwandelt Saudi-Arabien in eine weltweit wettbewerbsfähige und effiziente Export-, Reexport- und Inlandsverbindungsplattform, indem er die Infrastruktur, Prozesse, Verfahren und rechtlichen Rahmenbedingungen des Sektors verbessert.

Dies wird den Logistikakteuren Folgendes ermöglichen:

Zugang zu einem der am schnellsten wachsenden Logistikmärkte der Welt

Profitieren von den jüngsten Reformen, die den Zeit- und Kostenaufwand für logistische Abläufe reduzieren

Ausschöpfung spezifischer Investitionsmöglichkeiten

