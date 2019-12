Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Der bundesweite Start von intelligenten Messsystemen für Energienetze steht unmittelbar bevor. Der dritte und damit entscheidende Hersteller von sogenannten Smart Meter Gateways (SMGW) sei zertifiziert worden, teilten das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Bonn und das Bundeswirtschaftsministerium mit. Das Zertifikat ging an die EMH Metering aus Mecklenburg-Vorpommern. Die beiden anderen geprüften Geräte wurden von Power Plus Communications und OpenLimit SignCubes sowie dem Unternehmen Sagemcom Dr. Neuhaus entwickelt.

Aus Wettbewerbsgründen mussten mindestens drei Geräte unterschiedlicher Anbieter die aufwendige Sicherheitsprüfung durchlaufen. Nun steht der bundesweite Einbau unmittelbar bevor. Das BSI muss noch eine Marktanalyse durchführen und eine Markterklärung zu den technischen Möglichkeiten abgeben, hieß es vom Wirtschaftsministerium. Diese Analyse werde derzeit von der Behörde erstellt und soll Anfang nächsten Jahres abgeschlossen werden.

Smart-Meter-Gateways ermöglichen die sichere Kommunikation zwischen den Akteuren im Energiesystem. Die BSI-zertifizierten Geräte sollen künftig etwa in verbrauchsstarken Haushalten, energieintensiven Unternehmen oder größeren Erzeugungsanlagen zum Einsatz kommen. Auch Wärmepumpen, Nachtspeicherheizungen und Ladepunkte für E-Autos sind mögliche Anwendungen.

Der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie sprach von einem "zentralen Etappenziel". Dies werde "der Energie- und Verkehrswende den dringend benötigten Schwung verleihen", sagte die Bereichsleiterin Energie im ZVEI, Anke Hüneburg.

Aus Sicht des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) müssen die Geräte erst beweisen müssen, dass sie die angekündigten Mehrwerte bieten und praxistauglich sind, sagte Hauptgeschäftsführer Michael Wübbels. "Das ist unter anderem notwendig, damit Smart Meter etwa in einem Wohnquartier die Stromerzeugung über Photovoltaikanlagen oder die Ladevorgänge von Elektroautos intelligent steuern können." Da über 95 Prozent der Erneuerbare-Energien-Anlagen in den Verteilnetzen angeschlossen sind, müssten die Smart Meter in dem dezentralen Netz zum Einsatz kommen, forderte Wübbels.

Die Grünen monieren, dass die Bundesregierung es versäumt habe, die Bürger auf die technischen Veränderungen ausreichend vorzubereiten. "Der Start des Smart-Meter-Rollouts steht unmittelbar bevor und kaum einer weiß Bescheid", wunderte sich die energiewirtschaftliche Sprecherin der Bundestagsfraktion, Ingrid Nestle. Bei der noch anstehenden Markterklärung müsse darauf geachtet werden, dass nicht zeitliche Lücken bei der Verfügbarkeit von Spezialfunktionen entstehen, so Nestle. "Das wäre absurd für eine deutsche Strategie der Digitalisierung."

