Was einst nur für finnische Staatsbürger konzipiert wurde, kann jetzt von jedem Interessierten genutzt werden: der kostenlose Online-KI-Crashkurs der finnischen Regierung. Im Jahr 2018 startete Finnland einen kostenlosen Online-Crashkurs, der den Themenbereich der künstlichen Intelligenz behandelte. So sollten die Bürger des nordeuropäischen Staates über die Technologie aufgeklärt werden. Jetzt stellen die Finnen das Programm jedem Interessierten zur Verfügung. In Finnland hat sich der Kurs bereits bewehrt und kann aktuell mehr als 55.000 Teilnehmer verzeichnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...