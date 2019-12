Die To-Do-Liste des britischen Premiers für die kommenden Jahre ist lang. Wie er sie finanzieren will ist unklar, besonders parallel zum angekündigten harten Brexit. Oder ist das alles nur Show?

Die feierliche Eröffnung des Parlaments durch Königin Elisabeth II. am Donnerstag erfolgte diesmal mit weniger Pomp als sonst. Die Königin wurde in einem Auto vor das gewaltige Parlamentsgebäude im Zentrum von London gefahren und nicht, wie üblich, in ihrer goldverzierten königlichen Kutsche. Nicht einmal ihre Krone trug sie diesmal. Begleitet wurde sie von Prince Charles, dem Thronfolger.

Das heruntergefahrene Zeremoniell hatte einen guten Grund: Erst Mitte Oktober hatte die Königin schon einmal das Parlament eröffnet. Damals gab es darum reichlich Hickhack: Das Oberste Gericht befand, dass Premier Boris Johnson mit der ungewöhnlichen, fünf Wochen dauernden Suspendierung des Parlaments, die der damaligen Neueröffnung vorausgehen sollte, das Gesetz gebrochen hatte. Kritiker sahen ihren Verdacht bestätigt, wonach Johnson die Königin belogen und die Zeremonie nur deswegen angesetzt hatte, um das Parlament kurz vor der Brexit-Deadline Ende Oktober aus dem Weg zu räumen.

Geschadet hat es Johnson nicht. Bei den Unterhauswahlen vergangene Woche sicherte sich Johnson eine so große konservative Mehrheit, wie man sie seit Margaret Thatcher nicht mehr gesehen hat. Und so musste Königin Elisabeth II. ein weites Mal anrücken, um das Parlament zu eröffnen.

In ihrer "Queen's Speech" verliest die Monarchin bei einem solchen Anlass das legislative Programm der Regierung für die kommenden Jahre. Und dieses Programm hat es in sich. Die Highlights: Johnson möchte mehr Geld für den Gesundheitsdienst NHS bereitstellen. Es soll schärfere Anti-Terror-Gesetze geben und erweiterte Maßnahmen gegen "feindselige Aktivitäten anderer Staaten". Auch ein höheres Mindesteinkommen ist vorgesehen. Ein neues, Punkte-basiertes Einwanderungssystem soll die Freizügigkeit für EU-Bürger beenden. Johnson möchte die Sozialfürsorge ausbauen, Mieter besser schützen, für Nachlässe für Erstkäufer von Immobilien ...

