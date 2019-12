War die erste Dezemberhälfte bei der PayPal-Aktie vom Ringen um die 50-Tagelinie geprägt, steht in der zweiten Monatshälfte der Widerstand bei 110,00 US-Dollar im Vordergrund. An ihn ist der Kurs in den letzten Tagen herangelaufen und zunächst abgeprallt. Nach dem Hoch vom 16. Dezember bei 109,82 US-Dollar hat sich eine neue Abwärtsbewegung entwickelt, die bislang aber problemlos als eine bullische Flagge interpretiert werden kann. Bereits unterschritten sind die Hochs vom 28. Oktober und 2. Dezember ... (Dr. Bernd Heim)

