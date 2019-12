Dass der steile Anstieg, den die MorphoSys-Aktie seit Mitte November vollzieht, sich nicht ewig fortsetzen würde, war schon in der letzten Woche abzusehen. Jetzt ist aus der Erwartung einer baldigen Korrektur die Sicherheit einer laufenden Konsolidierung geworden. Nach dem Doppelhoch vom 16. und 17. Dezember bei 130,80 Euro setzten Verkäufe ein. Sie haben den Kurs in der Zwischenzeit bis auf 123,60 Euro zurückfallen lassen. Auf diesem Niveau zeigten sich am Donnerstag jedoch wieder erste Käufer, ... (Dr. Bernd Heim)

