Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Autobranche steht vor großen Herausforderungen. Wie dürften die Hersteller damit in 2020 umgehen? Wird 2020 ein gutes Jahr für die Autobranche? Das Thema Elektro-Mobilität wird immer wichtiger, wie sind die Hersteller in Deutschland dafür gerüstet und was bedeutet das für die Zulieferindustrie? Auto-Experte Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler erklärt im Jahresausblick mit Moderatorin Viola Grebe, welche Favoriten er im neuen Jahr gut aufgestellt sieht und wie das Thema Autozölle sich bemerkbar machen könnte. Mehr dazu im vollständigen Interview.