Konsum und Bauwirtschaft boomen, die Exporte stagnieren, die Industrie steckt in der Rezession: Die deutsche Wirtschaft ist tief gespalten. Ihre Wettbewerbsfähigkeit erodiert.

Heinrich Weitz hat das Wort "Krise" aus seinem Wortschatz gestrichen. In seiner Branche weiß man wirklich nicht mehr, wie es buchstabiert wird. Seit Jahren kennen Aufträge, Produktion und Beschäftigung der Bauunternehmen nur eine Richtung: nach oben. "Wir rechnen in diesem Jahr mit einem Umsatzplus von 8,5 Prozent", sagt Weitz, beim Hauptverband der Deutschen Bauindustrie zuständig für volkswirtschaftliche Grundsatzfragen. Auch die Aussichten für 2020 sind sehr gut. Rund fünf Prozent Plus beim Umsatz seien drin. Alle drei Sparten - Wohnungsbau, Wirtschaftsbau und öffentlicher Bau - entwickelten sich prächtig. "So viel Gleichlauf", sagt Weitz, "hat es selten gegeben."

Gleichlauf gibt es auch in der Autoindustrie. Nur unter umgekehrten Vorzeichen. Deutschlands Vorzeigebranche steckt in der Krise. Ob bei Audi, BMW, VW oder Daimler - die Konzerne treten auf die Kostenbremse, streichen Stellen, legen Sparprogramme auf. Die weltweite Nachfrageschwäche, der um sich greifende Protektionismus und der von der Politik forcierte Umstieg auf die Elektromobilität machen der Branche zu schaffen. Auch bei Zulieferern wie Bosch, Continental und Leoni regiert der Rotstift.

Und weil die Wertschöpfungsketten der Autoindustrie weit verästelt sind, ihr arbeitsteiliges Netzwerk Branchen wie die Stahl-, Metall- und Chemieindustrie, auch die Werbewirtschaft umfasst, sind die Folgen groß. "In den vergangenen Jahren waren die glänzenden Geschäfte der Autohersteller die Basis für Deutschlands Boom", sagt Thomas Puls vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, "jetzt zieht die Autokrise die Gesamtwirtschaft nach unten."

Boom am Bau und Rezession in der Industrie; Überkapazitäten bei Autoherstellern und Fachkräftemangel bei Dienstleistern; schwache Exporte und ein starker Konsum - die Konjunktur in Deutschland ist gespalten wie selten zuvor. Bisher neutralisieren sich die Auf- und Abwärtskräfte weitgehend - und Deutschland bleibt eine Rezession vorerst erspart. Nachdem sie zuvor gesunken war, legte die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu.

Vage Prognosen

Doch die Gefahren wachsen. Die Entkopplung zwischen den USA und China sowie die populistischen Gegenreaktionen in vielen Ländern auf die Globalisierung, den freien Handeln und den technologischen Fortschritt könnten "einen Abwärtswettlauf in Gang zu setzen, bei dem weitere Länder darauf setzen, den Waren- und Kapitalverkehr und die Freizügigkeit von Arbeitskräften zu beschränken", warnt der renommierte Ökonom Nouriel Roubini von der New York University. Raghuram Rajan, ehemaliger Chefökonom des Internationalen Währungsfonds und Ex-Chef der indischen Zentralbank sieht in "exogenen Schocks in der Handels- und Geopolitik die größte Gefahr für die globale Wirtschaft". Die anhaltende Unsicherheit werde "die Investitionen und damit das Wachstum weiter dämpfen", warnt Rajan. Was aber heißt das für Deutschland, das fast die Hälfte seines Einkommens durch Exporte erwirtschaftet und auf einen möglichst freien Welthandel angewiesen ist?

Fragt man Analysten bei Banken und Instituten, erhält man ziemlich vage Antworten. Manche sehen das Glas "erst halb voll, dann halb leer" (Commerzbank), andere wähnen die Wirtschaft "im Krebsgang" (Bankhaus Lampe) oder gebrauchen das Bild von der "Hängepartie" (KfW). Weit aus dem Fenster mag sich angesichts der vielen Unwägbarkeiten niemand lehnen. Und so tippen die Experten für nächstes Jahr auf ein wenig spektakuläres Miniwachstum von knapp einem Prozent. Die Hälfte davon wäre einem Kalendereffekt zu verdanken: Weil 2020 viele Feiertage auf Wochenenden fallen, wird mehr produziert. Rechnet man den Effekt heraus, bliebe ein halbes Prozent Wachstum - deutlich weniger als der Schnitt der vergangenen fünf Jahre (zwei Prozent).

Man habe es mit einer Normalisierung zu tun, beruhigt Alexander Krüger, Chefökonom beim Bankhaus Lampe. Die zwei Prozent seien in den vergangenen Jahren nur möglich gewesen, weil Mensch und Maschine auch wegen des beständigen Zinsdopings der EZB auf Hochtouren gelaufen seien. Ein Zustand für die Ewigkeit sei das nicht. Auch Stefan Kooths, Konjunkturchef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), sieht die Kapazitätsauslastung auf dem Weg zurück zur Normalität, "allerdings mit der Bauwirtschaft als Ausreißer nach oben und der Industrie als Ausreißer nach unten". Kein Grund zur Panik also, könnte man meinen. Doch so einfach ist das nicht. Der deutschen Wirtschaft geht es wie jemandem, der mit den Füßen im Gefrierschrank und mit dem Kopf im Backofen steckt. Die Durchschnittstemperatur mag stimmen. Aber gesund ist die kalte Hitze der deutschen Konjunktur deshalb noch lange nicht. Und dass sich an der Gleichzeitigkeit der konjunkturellen Extremwetterlagen rasch etwas ändert, ist nicht zu erwarten.

Der Welthandel taumelt

Die Weltwirtschaft zum Beispiel: Sie wird 2020 weiter vor sich hindümpeln. Chinas Wirtschaft, mit einem Anteil von 19 Prozent am globalen Bruttoinlandsprodukt (BIP) der wichtigste Konjunkturfaktor, verliert an Dynamik. Die großen Überkapazitäten, die hohen Schulden der Unternehmen (155 Prozent der Wirtschaftsleistung) und der Berg notleidender Kredite in den Bankbilanzen trüben die Wachstumsperspektiven des Landes ein. Der jüngste Versuch der Kader in Peking, die Konjunktur durch eine Senkung der Steuern und Sozialbeiträge im Umfang von zwei Prozent des BIPs anzukurbeln, ist verpufft. Statt das Mehr an Netto auszugeben, legen die Bürger das Geld auf die hohe Kante. "China fällt als Konjunkturlokomotive für die Weltwirtschaft 2020 aus", sagt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.

Auch von den USA sind 2020 keine Rekordwerte zu erwarten. Analysten rechnen mit knapp zwei Prozent Wachstum. Die Impulse durch die Steuersenkungen von Ende 2017 verlieren an Kraft, und ein neues Konjunkturprogramm hat angesichts des Präsidentschaftswahlkampfs keine Aussicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...