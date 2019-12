Beim DOW sehen wir heute ein neues Allzeithoch und beim DAX, sehen wir Trübsal. Gucken wir uns die offenen Positionen an, so liegen sehr viele Dezemberkontrakte um 13750. Morgen könnte es also einen Sprung nach oben geben, da man einige Punkte da noch gutmachen möchte. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer ...

