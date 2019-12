Aktien des Zahlungsabwicklers Wirecard gaben heute als zweitschwächster DAX-Wert rund zwei Prozent auf 104 Euro nach. Und damit rückt auch der zweistellige Kursbereich wieder in greifbare Nähe. Aber um nicht immer nur Trübsal zu blasen, hier zwei positive Aspekte, die sich aus dem heutigen Kursverlust ergeben: Trotz neuerlicher Vorwürfe in der heutigen Ausgabe der Financial Times zu Unsauberkeiten bei der Übernahme von indischen Gesellschaften behielten die Anleger die Nerven und de..

