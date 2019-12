Europe Dividend Stability Index - von Europas stärksten Dividendentiteln profitieren!

Richard Pfadenhauer,

Das Börsenjahr 2019 neigt sich dem Ende und eine Vielzahl der Anleger blickt bereits auf die potenziellen Dividenden der Unternehmen im kommenden Jahr. In diesem Jahr schütteten allein die DAX-Konzerne rund 36,4 Milliarden Euro an ihre Anteilseigner aus. Einem Beitrag der FAZ vom vergangenen Februar zufolge schütteten die europäischen Unternehmen für das Geschäftsjahr 2017/18 rund 350 Milliarden Euro an ihre Aktionäre aus. Bei einigen Autobauern drohen für das Geschäftsjahr 2019 Kürzungen. Versorger wie E.On und RWE könnten möglicherweise die Dividende erhöhen. Die Geschäftszahlen für die ersten Monate des Jahres fielen in vielen Branchen schwächer aus als im Vorjahr. Wieviel an die Anleger ausgeschüttet wird, bleibt zunächst offen.

Im Solactive Europe Dividend Stability Index - NTR sind aktuell 49 dividendenstarke Titel aus Europa enthalten. In den zurückliegenden zehn Jahren hat sich das Indexbarometer verdreifacht. Der DAX erreichte "nur" etwas mehr als eine Verdoppelung. Historische Betrachtungen sind kein Indiz für künftige Entwicklungen. Für Dividendenjäger könnte der Index dennoch eine interessante Investmentidee sein.

Zum Auswahluniversum des Solactive Europe Dividend Stability Index - NTR zählen alle Titel aus dem Europe 600 Index mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 1 Mrd. Euro und einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von mindestens 5 Mio. Euro in den zurückliegenden drei Monaten. In einem weiteren Schritt werden die annualisierte Dividendenrendite und die maximale Volatilität der verbliebenen Titel ermittelt. Beide Kennzahlen gehen jeweils zur Hälfte in die Gesamtwertung ein. Die 50 am besten bewerteten Aktien kommen in den Index. Aktuell sind es jedoch nur 49. Dabei dürfen jedoch nur maximal 10 Titel aus einem Land und maximal nur 5 Titel aus einer Branche kommen. Eine hohe Dividendenrendite und relativ geringe Schwankungen sind entscheidend für die Aufnahme in den Index.

Vierteljährlich wird der Index überprüft und gegebenenfalls Anpassungen vorgenommen. Die Gewichtung orientiert sich an der maximalen Volatilität. Der Titel mit der niedrigsten Maximal-Volatilität wird somit am höchsten gewichtet und umkehrt. Die maximale Titelgewichtung ist auf zehn Prozent beschränkt. Die Nettodividenden werden beim Index reinvestiert. Aktuell zählen unter anderem Allianz, Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli, Endesa, Nestlé, Roche und Royal Dutch zum Index. In den zurückliegenden Monaten konnte der Index kräftig zulegen und markierte ein neues Allzeithoch. Rücksetzer sind dennoch nicht ausgeschlossen. Dreht der Gesamtmarkt nach unten könnte auch der Solactive Europe Dividend Stability Index - NTR unter Druck geraten.

HypoVereinsbank onemarkets hat ein Indexzertifikat auf den Solactive Europe Dividend Stability Index - NTR. Das Wertpapier bewegt sich mit dem Index. Steigt der Index, legt der Wert des Zertifikats zu und umgekehrt.

HVB Open End Index Zertifikat Basiswert Solactive Europe Dividend Stability Index - NTR ISIN/WKN DE000HZ15QF0/HZ15QF Laufzeit Open End* Währung EUR Verwaltungsentgelt p. a. 1,00 % p. a. Briefkurs (Verkaufspreis) EUR 30,98 * Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag zurückzuzahlen. Stand: 19.12.2019, 10:38 Uhr

