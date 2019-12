Die börsennotierte Semperit Gruppe verzeichnet in den ersten drei Quartalen 2019 einen Rückgang beim Umsatz von 2,7 Prozent auf 652,2 Mio. Euro. Das EBITDA stieg von 41,9 Mio. in den ersten drei Quartalen 2018 auf 60,4 Mio. Euro in den ersten drei Quartalen 2019. Bereinigt um die Sondereffekte stieg das EBITDA von 45,8 Mio. im vergangenen Jahr auf 56,4 Mio. Euro bis zum dritten Quartal 2019. Die EBITDA-Marge stieg in den ersten drei Quartalen 2019 von 6,3% auf 9,3% und spiegelt damit die durch den Restrukturierungs- und Transformationsprozess verbesserte Profitabilität wider (bereinigt: 8,6% gegenüber 6,8% im Vorjahr). Das Konzern-EBIT verbesserte sich in den ersten drei Quartalen 2019 auf -13,7 Mio. nach -45,5 Mio. Euro im Vorjahr. Die EBITDA-Marge ...

