Das Ergebnis der Unternehmens Invest AG wird im Rumpfgeschäftsjahr vom 1.1.2019 bis zum 30.09.2019 mit Einmaleffekten in Höhe von voraussichtlich rund 7,0 Mio. Euro belastet sein, teilt die Gesellschaft mit. Diese Belastung umfasst im Wesentlichen Sonderabschreibungen aufgrund von Wertminderungen von Vermögensgegenständen (Impairment) in Höhe von 18,0 Mio. Euro und gegenläufige positive Effekte in Höhe von 11,0 Mio. Euro. Diese nicht zahlungswirksamen Einmaleffekte würden im Wesentlichen aus der Annahme der aktuellen Geschäftsplanung resultieren, dass sich die weltweite Schwäche im Bereich Automotive in den kommenden drei Jahren nicht wesentlich verbessern werde.

