Der Leitindex SMI schliesst um 0,17 Prozent fester bei 10'575,15 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag einen richtungslosen Handelstag mit leichten Avancen beendet. Händler sprachen von einem wenig aktiven Geschäft, vereinzelt seien nach dem Jahreshoch vom Vortag allerdings auch Gewinne mitgenommen worden. Nach den positiven Nachrichten zum Wochenbeginn habe es zudem an Kurstreibern gefehlt. Für etwas Unruhe sorgte bereits der am Freitag...

