Der EuroStoxx50 beendet den Handel mit 3739,17 Punkten quasi unverändert zum Vortagesschluss.Paris - Europas Börsen scheinen nun endgültig in den Weihnachtsmodus übergegangen zu sein. Der EuroStoxx 50 trat am Donnerstag auf der Stelle, nachdem er zuvor zwei Tag nachgegeben hatte. Der Leitindex der Eurozone beendete den Handel mit 3739,17 Punkten quasi unverändert zum Vortagesschluss. Möglicherweise hielten sich Investoren auch deshalb zurück, weil den Märkten am Freitag noch einmal...

