Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Welche Themen aus 2019 haben die Märkte besonders geprägt und wieviel Spielraum hat der Markt noch im neuen Jahr? Marktexperte Roger Peeters von pfp advisory erklärt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe, was er von 2020 erwartet, welche Rolle die Notenbanken spielen dürften und was all das für Anleger bedeutet. Mehr dazu im Video.