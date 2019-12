19.12.2019 - Die autoTicket GmbH ist Betreibergesellschaft der durch den Bund geplanten Infrastrukturabgabe () in Deutschland. Sie ist ein 50/50 Joint Venture der Gesellschafter CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306) und Kapsch TrafficCom AG. Nach der Kündigung des Betreibervertrages zur Infrastrukturabgabe per 30. September 2019 durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, haben die autoTicket GmbH und ihre beiden Gesellschafter heute entschieden, die vertraglich vereinbarten finanziellen Ansprüche gegenüber dem Bund auf insgesamt rund EUR 560 Mio. zu beziffern ...

