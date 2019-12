Nach einem versuchten Cyber-Angriff ist die Stadt Frankfurt wieder online. "Alle Systeme laufen wieder", sagte ein Sprecher des IT-Dezernats am Donnerstagabend. Noch am Abend werde voraussichtlich auch die Webseite der Stadt wieder erreichbar sein. Am Freitag müsse auch in den Ämtern wieder Normalbetrieb möglich sein, so die Hoffnung der Stadt.

Die Stadt hatte ihren Bürgerservice zuvor am Donnerstag massiv eingeschränkt und ihr IT-System vorsichtshalber vom Netz genommen. Alle städtischen Ämter mussten für die Öffentlichkeit geschlossen bleiben, Mitarbeiter waren per Mail nicht erreichbar und auch das Internetportal konnte nicht abgerufen werden. Am Mittwoch war eine "sehr gut getarnte" E-Mail mit Schadsoftware an einen Mitarbeiter geschickt worden, so der Sprecher. Die Sicherheitssysteme hätten am Mittwochmittag Alarm geschlagen, nachdem die infizierte E-Mail aufgeschlagen war./czy/DP/jha

