Im Rentenstreit haben mehrere Gewerkschaften nach einem Treffen mit Frankreichs Premier Édouard Philippe zu neuen branchenübergreifenden Streiks aufgerufen. Am 9. Januar solle es einen neuen großen Protesttag mit Aktionen geben, sagte der Chef der Hardliner-Gewerkschaft CGT, Philippe Martinez, am Donnerstagabend. Es habe viele Versprechungen gegeben, aber nichts Konkretes. Auch der Generalsekretär des eher gemäßigten Gewerkschaftsbunds CFDT betonte, dass man sich nicht habe einigen können - zeigte sich allerdings offen für weitere Gespräche. Er rief zu einem vorübergehenden Waffenstillstand auf.

Premier Philippe hatte am Donnerstagnachmittag zahlreiche Gewerkschaftsvertreter zu einem gemeinsamen Treffen empfangen, um einen Kompromiss im Rentenstreit zu finden. Die seit zwei Wochen andauernden Streiks haben das Land fest in Griff. Rund um die Festtage drohen Zugausfälle und Chaos an den Bahnhöfen. Der Premier wollte sich am Abend ebenfalls noch zu dem Gespräch mit den Gewerkschaftsführern äußern./nau/DP/jha

