Bei Apples (WKN: 985865) Konferenz im Oktober verkündete CEO Tim Cook, dass das Unternehmen an einer Möglichkeit arbeite, iPhone-Käufe via Apple Card zu finanzieren, jener Kreditkarte, die Apple Anfang dieses Jahres eingeführt hat. Der Technologieriese aus Cupertino hat nun den versprochenen Finanzierungsplan gestartet und bietet eine Finanzierung von 0 % über einen Zeitraum von 24 Monaten an. Hier alles, was Anleger dazu wissen müssen. Verschlankter Einkaufsprozess Der neue Finanzierungsplan kann ...

