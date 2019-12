Nach anfänglichen leichten Verlusten haben US-Staatsanleihen am Donnerstag im späten Handel wieder ins Plus gedreht. Die Gewinne hielten sich aber in engen Grenzen.Neue Konjunkturdaten fielen eher negativ aus. Die Industriestimmung in der Region Philadelphia trübte sich spürbar ein, während die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenhilfe nicht ganz so deutlich fielen wie erwartet. Zudem gingen die ...

