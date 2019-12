2018 zahlte Royal Dutch Shell in Großbritannien keine Körperschaftssteuern. Shell, der nach den Umsätzen gemessen zweitgrößte Ölproduzent der Welt, erhielt eine Steuer-Rückerstattung für die Stilllegung von Nordsee-Ölplattformen. Das schreibt die Financial Times. Einige Ölkonzerne haben Teile ihrer Nordsee-Betriebsstätten an kleinere Unternehmen weiterverkauft. Es besteht nun die Gefahr, dass sich die Umweltverpflichtungen im Rahmen von Stilllegungen für diese Firmen als zu groß erweisen. Letztendlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...