Drei neue neig- und schwenkbare, zoomfähige Sicherheitskameras bieten Bereichsschutz mit geringer und großer Reichweite unter allen Bedingungen

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) gab heute die Einführung von drei kuppelförmigen schwenk-/neigbaren zoomfähigen (Pan-Tilt-Zoom PTZ) Sicherheitskameras bekannt, einschließlich zweier Doppelsensorkamera-Serien zur Installation an Standorten mit wichtiger Infrastruktur: die FLIR Elara DX-Serie und die FLIR Saros DM-Serie, sowie eine hochauflösende Kamera für den sichtbaren Bereich zum Sicherheitseinsatz in Stadtlandschaften, nämlich die FLIR Quasar 4K IR PTZ. Die neuesten FLIR-Sicherheitsprodukte bieten zahlreiche Optionen für Linsen für geringe und große Reichweiten, um bei Tag und Nacht akkuraten Bereichsschutz für wichtige Infrastruktur, entfernt liegende Standorte und urbane Umgebungen zu ermöglichen.

