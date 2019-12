Lügner, korrupt, moralisch untauglich: Die Anwärter um die demokratische Präsidentschaftskandidatur holen zu Beginn der sechsten Fernsehdebatte zum Angriff auf Trump aus.

Nach dem historischen Impeachment-Votum im US-Repräsentantenhaus haben mehrere demokratische Präsidentschaftsbewerber eine Amtsenthebung von US-Präsident Donald Trump am Ende des anstehenden Verfahrens gefordert. Bei ihrer sechsten Fernsehdebatte am späten Donnerstagabend (Ortszeit) in Los Angeles beklagten die Präsidentschaftsanwärter der Demokraten, Trump sei höchst korrupt und moralisch untauglich für das Amt.

Der linke Senator Bernie Sanders warf dem Präsidenten vor, dieser sei ein "krankhafter Lügner" und führe "eine der korruptesten Regierungen in der Geschichte der USA". Der frühere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...