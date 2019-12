Die Jahresendrally scheint wieder beendet zu sein. Am Freitag könnten der Hexensabbat und eine mögliche Brexit-Abstimmung Bewegung in den Handelstag bringen.

Der Dax hat bereits seinen dritten Tag mit Verlusten beendet. Bei einem Verlust von etwa 0,1 Prozent schloss der deutsche Leitindex auf 13.211 Punkten. Die vergangene Woche eingeläutete Jahresendrally könnte damit also schon wieder beendet sein. Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners sagt, es fehle an Kurstreibern. Gleichzeitig sei es aber völlig normal, dass so kurz vor Weihnachten Ruhe auf dem Börsenparkett einkehre. Vorbörslich notiert der Dax auf außerbörslichen Plattformen leicht im Plus.

In Großbritannien könnte Premierminister Boris Johnson mit einer Abstimmung über den Brexit-Deal für Bewegung an den Märkten sorgen. Das täte auch dem britischen Pfund gut, das nach einem Kurshoch nach den Neuwahlen deutlich zulegte - und mit wachsenden Unsicherheiten durch Johnsons angekündigten Ausschluss einer Austritts-Übergangsfrist wieder deutlich verlor.

An der Börse dagegen sorgen zwei große Termine für Aufsehen: Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger präsentiert das "Schwarzbuch Börse 2019". Händler und Investmentbanken dürften vor allem den Hexensabbat auf dem Schirm haben.

1 - Vorgabe aus den USA

An der Wall Street ist die Rekordjagd ungeachtet des Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump am Donnerstag weitergegangen. Ermutigende Arbeitsmarktdaten und Äußerungen von US-Finanzminister Steven Mnuchin zum Handelsstreit verhalfen den Leitindizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq zu neuen Rekordhochs. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,5 Prozent höher auf 28.377 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,7 Prozent auf 8887 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,4 Prozent auf 3205 Punkte zu.

Die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sank in der vergangenen Woche um 18.000 auf 234.000. Unterstützung erhielten die Börsenkurse auch von einem TV-Interview Mnuchins. Nach seinen Worten ist ein erstes Handelsabkommen mit China schriftlich fixiert und wird Anfang Januar unterzeichnet.

2 - Handel in Asien

Die Börse in Tokio zeigte sich zum Wochenausklang zunächst uneinheitlich. Der Handel war vor den Feiertagen von Gewinnmitnahmen geprägt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag am Freitag im Verlauf 0,3 Prozent tiefer bei 23.805 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg dagegen um 0,1 Prozent und lag bei 1737 Punkten. ...

