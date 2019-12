cablex ist der richtige Partner bei der Umsetzung einer Smart Meter Lösung.Gümligen - Bis spätestens Ende 2027 werden intelligente Strommesssysteme in der ganzen Schweiz zur Pflicht. So will es die im Mai 2017 vom Volk bejahte Energiestrategie 2050. Damit sollen bis in zehn Jahren mindestens 80 Prozent aller Haushalte und Unternehmungen im Netzgebiet eines Stromversorgers mit einem so genannten «Smart Meter» ausgerüstet sein. cablex ist der richtige Partner bei der...

