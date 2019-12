Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VOLKSWAGEN - Von den einst 470.000 Dieselkunden, die sich der Musterfeststellungsklage des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (VZBV) gegen Volkswagen angeschlossen hatten, sind offenbar Zehntausende wieder abgesprungen, viele auf den letzten Drücker. Das zeigen neue Zahlen des Bundesamts für Justiz. Danach hat die Behörde, die das Klageregister führt, rund 77.000 Rücknahmeanträge erhalten, viele von ihnen erst kurz vor Ablauf der Rücknahmefrist. Diese war am 30. September abgelaufen, dem ersten Verhandlungstag der Musterfeststellungsklage. (Tagesspiegel)

KARSTADT - Der fusionierte Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof hat noch einen weiten Weg bis zur Sanierung. Wie Vorstandschef Stephan Fanderl im Interview sagte, wird allein Karstadt in diesem Jahr einen Verlust von 78 Millionen Euro machen. Damit dürfte sich der Verlust für das Gesamtunternehmen wohl auf einen dreistelligen Millionenbetrag summieren. "Wir haben viele verlustträchtige Einheiten früh im Jahr auf die Karstadt-Seite genommen und die Einsparungen eher auf der Kaufhof-Seite verbucht", erklärt er. Die Sanierung werde auch durch Altlasten erschwert, die vom früheren Kaufhof-Eigentümer Hudson's Bay Company übernommen worden seien. (Handelsblatt S. 22)

C & A - Der deutsch-niederländische Textilhändler C&A verkleinert sein Filialnetz. Allein in Deutschland sollen etwa 100 der 450 Läden nach Informationen des Manager Magazins schließen, womöglich sogar mehr. Ein Sprecher nannte die Zahl der Filialen, die in den nächsten drei Jahren dichtmachen könnten, "reine Spekulation". Er bestätigte die Schließungen in Dessau, Rottenburg, Witten und Stadthagen Anfang kommenden Jahres. Derzeit betreibe C&A in Deutschland etwa 450 und europaweit mehr als 1.400 Filialen. Das Filialnetz werde ständig überprüft und einzelne Standorte analysiert. Investiert werde in die Renovierung einzelner Häuser und in den Onlineshop. (SZ S. 21)

THYSSENKRUPP - Der Aufsichtsrat von Thyssenkrupp hat den Spielraum für die geplante Abspaltung der Aufzugsparte erhöht. Auf der Sitzung am vergangenen Sonntag sei der Vorstand beauftragt worden, einen Komplettverkauf des profitabelsten Geschäftsbereichs intensiver zu prüfen, berichteten mit den Vorgängen vertraute Personen. Bislang hatten sich entscheidende Akteure wie Finanzchef Johannes Dietsch und die IG Metall gegen einen Komplettverkauf ausgesprochen, da sie andernfalls die langfristige Rentabilität des Essener Industriekonzerns gefährdet sahen. (Handelsblatt S. 18)

LUFTHANSA - Lufthansa-Chef Carsten Spohr plant eine rechtliche Verselbständigung der Kernmarke Lufthansa, damit der Konzern "auf dem Kapitalmarkt eine größere Breite an internationalen Investoren gewinnen" kann. "Mit einer Stiftungslösung müsste nicht mehr der gesamte Lufthansa-Konzern mehrheitlich in deutschem Besitz sein, sondern nur die in Deutschland beheimatete Lufthansa Fluggesellschaft", sagte Spohr in einem Interview. (FAZ S. 26)

UBER - Der US-Mobilitätsdienst Uber hat in Deutschland eine schwere Schlappe vor Gericht erlitten. Die Genossenschaft Taxi Deutschland hat beim Landgericht Frankfurt eine Untersagung erreicht. Damit könnten die Taxi-Lobbyisten schon Anfang Januar erreichen, dass Uber seinen Dienst in Deutschland vorläufig einstellen muss - es sei denn, die Amerikaner können ihren Service blitzschnell umbauen. Das Urteil ist für Uber eine Herausforderung, denn das Gericht bemängelt gleich mehrere zentrale Punkte des Geschäftsmodells. (Handelsblatt S. 21)

December 20, 2019

