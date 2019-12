Basel (awp) - Dufry hat eine neue Konzession am Flughafen Singapur Changi gewonnen. Der Duty-Free-Shop-Betreiber wird in der Abflughalle des Terminal 2 insgesamt vier neue Geschäfte auf einer Gesamtverkaufsfläche von 563 Quadratmeter betreiben, wie Dufry am Freitag mitteilte. Die Geschäfte würden ab März 2020 sukzessive ...

