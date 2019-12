Keine Aktie wurde gestern in Stuttgart öfter gehandelt, keine Aktie wies im DAX dabei so hohe Verluste auf - die Rede ist von Wirecard. Und der Grund für die rote Laterne war - wenig überraschend - ein neuerlicher Bericht der Financial Times. Dieses Mal wurde im Bericht eine Übernahme in Indien im Jahr 2015 im Zuge der Asien-Expansion beleuchtet. Nicht einmal eine positive Analystenmeinung mit "Buy"-Einstufung durch die Privatbank Hauck & Aufhäuser kann die Wirecard-Aktie stützen. Bis zum gestrigen ...

