Die SPD-Europapolitikerin Katarina Barley macht sich Sorgen, dass Großbritannien die Standards für Arbeitnehmerrechte absenkt. "Das sehen wir leider sich jetzt schon andeuten", sagte die ehemalige Justizministerin am Freitagmorgen im Deutschlandfunk. In einem Gesetz wolle Boris Johnson die Arbeitnehmerrechte gegenüber den EU-Standards etwas absenken. "Also er macht schon klar, auf welchem Gebiet er sich nicht mehr an EU-Recht halten will", sagte Barley.

"Unser großes Anliegen ist, dass er jetzt nicht vor unseren Wänden so ein Steuerflucht und Arbeitnehmerdumpingparadies bekommt." Klar sein müsse, dass niedrigere Standards auch zu weniger Rechten für Großbritannien führen würden. Das gelte auch für den Zugang zum Binnenmarkt.

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson will sein Land am 31. Januar aus der EU führen. In der Übergangsphase bis Ende 2020 bleibt zunächst so gut wie alles beim Alten. Bis dahin wollen beide Seiten ein Freihandelsabkommen aushandeln. Die Zeit dafür gilt als äußerst knapp.

Barley hält für möglich, ein Ergebnis in Jahresfrist zu erreichen, wenn die Briten die meisten bisherigen Regeln einfach übernehmen. Andernfalls würde das sehr schwer./sax/DP/mis

AXC0057 2019-12-20/08:32