Pierer Mobility übernimmt Pexco zur Gänze. Der Aufsichtsrat habe beschlossen, die restlichen 60 Prozent der Anteile an der Pexco GmbH von der Pierer Industrie AG zu deren Anschaffungswert zu übernehmen. Pexco wird nun bereits Ende des Jahres 2019 Teil des Konsolidierungskreises der Pierer Mobility AG. Damit sei nun ein weiterer Schritt in Richtung Internationalisierung in der 2-Rad-Elektromobilität in der Gruppe geschaffen. Für das kommende Jahr wird mit einem Umsatz von rund 100 Mio. Euro in diesem Bereich gerechnet, teilt Pierer Mobility mit. Zudem wird Viktor Sigl, Vorstandsmitglied der KTM AG, mit sofortiger Wirkung zusätzlich in den Vorstand der börsennotierten Pierer Mobility AG berufen.

