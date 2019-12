Vor dem großen Verfall an den Terminbörsen dürfte sich am deutschen Aktienmarkt zunächst nur wenig bewegen. Der DAX +0,04% wurde vor Xetra-Handelsstart in etwa auf Vortagsschluss-Niveau taxiert bei 13.200 Punkten.Am Montag noch hatte der DAX mit 13.425 Punkten seinen bisherigen Höchststand seit Januar 2018 erreicht, bevor er um gut zwei Prozent wieder zurücksetzte. Aus dem gleichen Monat stammt auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...