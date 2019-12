Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht nach dem ersten Treffen des Koalitionsausschusses mit dem neuen SPD-Spitzenduo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans eine gute Grundlage für den Fortbestand der großen Koalition. "Mein Gefühl nach gestern ist, dass es doch ein konstruktiver Geist ist und der muss sich allerdings jetzt in der Realität zeigen", sagte der CSU-Politiker am Freitagmorgen im ZDF-"Morgenmagazin". Am Donnerstag hatten sich die Parteichefs von CDU, CSU und SPD zunächst zu einem Kennenlernen getroffen und anschließend in der erweiterten Runde des Koalitionsausschusses getagt.

"Es war ein vernünftiges Gespräch, es war schon ein Bekenntnis auch zur großen Koalition", so der 52-Jährige weiter. Man habe sich aber auch gegenseitig erklärt, dass es noch eine Reihe von Punkten gebe, über die man reden wolle.

Die große Koalition will die strittigen Fragen im neuen Jahr klären. Das nächste Treffen ist für Ende Januar geplant. Am Donnerstagabend hatte Söder gesagt, dass noch hart gearbeitet werden müsse. "Weniger an einzelnen Sachfragen, als vielmehr so an der inneren Bereitschaft, erfolgreich zu sein."

Auf ihrem Parteitag Anfang Dezember hatte die SPD mit ihren beiden neuen Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans weitgehende Forderungen aufgestellt. So will sie ein milliardenschweres Investitionsprogramm, mehr Klimaschutz mit sozialem Ausgleich und einen höheren Mindestlohn./sax/DP/fba

AXC0074 2019-12-20/09:21