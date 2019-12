An den Märkten verfallen heute drei Kategorien von Derivaten. Das dürfte für schwankende Kurse sorgen. Außerdem im Fokus: der Brexit und Konjunkturdaten.

Der deutsche Leitindex startet mit kaum verändert in den letzten Handelstag der Woche. Er notiert kurz nach Handelsstart auf dem Stand des Vortages bei 13.211 Punkten.

Gestern hatte der Dax 0,1 Prozent im Minus bei 13.211 Punkten geschlossen. Die Jahresendrally scheint damit zu Ende zu sein. Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners zufolge fehlte es gestern an Kurstreibern.

Der Hexensabbat könnte heute Bewegung in die Märkte bringen. Vier Mal im Jahr - am dritten Freitag im März, Juni, September und Dezember - verfallen Futures und Optionen auf Indizes und Optionen auf einzelne Aktien. Investoren nutzen diese Möglichkeit, um die Preise ihrer Wertpapiere in eine günstige Richtung zu bewegen. Daher schwanken die Aktienkurse am Hexensabbat normalerweise stark.

"Die Stimmung ist gut, allein die Dynamik fehlt - es bleibt weiter ruhig vor dem Fest, bis vielleicht am Mittag die Hexen auf dem Börsenparkett gesichtet werden", kommentierte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader.

Anleger blicken heute außerdem erneut nach Großbritannien. Hier will Premierminister Boris Johnson das Brexit-Gesetz ins Parlament einbringen und beschließen lassen. In der traditionell von der Königin verlesenen Regierungserklärung - der Queen's Speech - hatte er gestern angekündigt, der Brexit solle nun schnell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...