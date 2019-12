Die aktuellen Irrungen und Wirrungen rund um Wirecard (WKN: 747206) dürften den meisten Investoren bereits vorkommen wie ein Déjà-vu. Bereits zum Jahresanfang hat die "Financial Times" schließlich ordentlich Druck in die Erfolgsgeschichte von Wirecard gebracht. Mitsamt Shortsellern und den Vorwürfen der bilanziellen Unregelmäßigkeiten fühlt sich das zugegebenermaßen sehr stark nach Februar des Jahres 2019 an. Es wird allerdings noch schlimmer: Zum Donnerstag dieser Woche fährt die "Financial Times" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...