Die US Indizes bleiben weiter auf Rekordkurs. Dow Jones und S&P500 legten ein knappes halbes Prozent zu, der Nasdaq100 schaffte gestern sogar 0,7 Prozent. Der Dax hat seine Rolle als Outperformer wieder abgelegt. In den letzten Tagen war von der relativen Stärke aus Oktober und November gegenüber den US Indizes nicht mehr viel zu sehen. Heute startet das deutsche Börsenbarometer unverändert in den frühen Handel. Lesen Sie in unserem letzten Marktbericht des Jahres, was Sie über die umsatzarme Zeit "zwischen den Jahren" wissen sollten.

ISIN: DE0008469008, US6311011026

