Immovaria Real Estate AG: Erwerb eines Immobilienportfolios in Berlin und Umgebung DGAP-News: Immovaria Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien/Strategische Unternehmensentscheidung Immovaria Real Estate AG: Erwerb eines Immobilienportfolios in Berlin und Umgebung 20.12.2019 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News Die Immovaria Real Estate AG erwirbt Immobilienportfolio in Berlin und Umgebung - Gemischt genutztes Immobilienportfolio mit mehr als 2.800 m² vermietbarer Fläche - Das Mieteinnahmen-Potenzial des Portfolios beläuft sich auf ca. TEUR 270 p.a. - Gute Mieterstruktur mit teilweise langfristigen Gewerbemietverträgen Nürnberg, 20.12.2019: Über ihre Tochtergesellschaft, Immovaria Plauen Grundbesitz GmbH & Co KG, hat die Immovaria Real Estate AG ein gemischt genutztes Immobilienportfolio in Berlin, Glienicke, Fürstenwalde und Mahlow erworben. Die zwischen 1996 und 2000 errichteten Objekte verfügen insgesamt über 2.800 m² vermietbare Fläche, verteilt auf ca. 55% Gewerbeflächen und 45% Wohnflächen. Durch den Erwerb weitet die Immovaria Real Estate AG ihre Präsenz an einem der attraktivsten Immobilienstandorte Deutschlands aus. Das Portfolio umfasst damit aktuell 110 Wohn-und Gewerbeeinheiten mit einer vermietbaren Fläche von ca. 9.500 m² sowie ca. 140 Stellplätze. Über die Immovaria Real Estate AG Die Immovaria Real Estate AG ist eine Immobilien- und Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen fokussiert sich auf Kauf und Entwicklung sowie den Weiterverkauf von überwiegend lastenfreien Immobilien mit Optimierungspotenzial. Es werden hierbei Investitionsvolumen zwischen 3 Mio. EUR und 10 Mio. EUR angestrebt, da dieses Marktsegment für institutionelle Investoren typischerweise zu klein und für private Kapitalanleger zu groß ist. Die Aktien der Gesellschaft werden im Qualitätssegment m:access der Börse München gehandelt. Weitere Informationen unter: Immovaria Real Estate AG Lerchenbühlstr. 18 90419 Nürnberg http://www.ire.ag Ansprechpartner: Igor Martinenko, Investor Relations Mail: i.martinenko@ire.ag Tel. +49-911-933865-17 Fax. +49-911-933865-24 Immovaria Real Estate AG ISIN: DE000A0JK2B6 WKN: A0JK2B Börse: m:access München Amtsgericht Nürnberg HRB 33469 20.12.2019