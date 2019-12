FRANKFURT (Dow Jones)--Ruhig sind die europäischen Börsen am Freitag in den Handel gestartet. Der DAX steigt mit positiven Vorgaben der Wall Street um 0,4 Prozent auf 13.263 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,3 Prozent zu.

Im Fokus wird auch mangels neuer Unternehmensmeldungen der große Verfalltermin an den Terminbörsen gesehen. Wegen der zu erwartenden geringen Handelsvolumen kurz vor den Weihnachtsfeiertagen könnte der Verfall von Optionen und Futures bei Aktien und Einzelindizes für Kursbewegung sorgen.

Allerdings haben viele Marktteilnehmer ihre Positionen mit Blick auf das Jahresende größtenteils schon angepasst. Kaum jemand wolle mit der Abwicklung großer Positionen in einen illiquiden Handelstag wie den kommenden Montag vor Heiligabend geraten, heißt es. Zudem fühlten sich die meisten Fondsverwalter wohl mit ihren Absicherungsmaßnahmen in Richtung Neues Jahr. "Mit einem Verfall um 13.200 können alle gut leben", sagt ein Händler mit Blick auf den Verfall am Mittag.

Am Abend verfallen dann die Optionen auf Einzelaktien. Händler erwarten vor allem bei liquiden Aktien, die in der Nähe runder Kursmarken notieren, ein kurzes Gefecht um das Überschreiten oder Unterbieten dieser Marken. Daimler könnten mit der Nähe zur 50-Euro-Marke oder Infineon mit der 20er Marke ins Blickfeld geraten. Daimler liegen unverändert bei 49,91 Euro, Infineon ziehen um 0,4 Prozent an auf 20,68 Euro.

Keine Überraschung wird von der Brexit-Abstimmung im Londoner Parlament erwartet. Weil Premier Johnson nun eine komfortable Mehrheit hat, dürfte er mit dem vor der Wahl noch gescheiterten Abkommen mit der EU diesmal problemlos durchkommen.

Adidas und Puma nach Nike-Zahlen uneinheitlich

Neben dem Verfalltag sind Änderungen der Indexzusammensetzungen zu beachten, die nach dem Handelsende vorgenommen werden. Unter anderem steigen Teamviewer und Varta in den MDAX und den TecDAX auf. 1&1 Drillisch und Fielmann müssen aus dem MDAX absteigen in den SDAX. Auch hier gibt es aber bei den betroffenen Aktien bislang keine stärkeren Kursbewegungen.

Adidas geben nach guten Nike-Zahlen um 0,4 Prozent nach, Puma gewinnen 0,7 Prozent. Das US-Geschäft von Nike verlief etwas schwächer, Asien dagegen sehr gut. Nike hatten nachbörslich nachgegeben, nachdem das Papier zuvor allerdings auf einem Rekordhoch geschlossen hatte.

Nestle klettern um 0,4 Prozent. Der Lebensmittelriese verabschiedet sich von seinem Wurstgeschäft Herta. Nestle hatte bereits Anfang des Jahres angekündigt, auch angesichts der in vielen Ländern sinkenden Fleischnachfrage strategische Optionen für die Wurstmarke Herta zu prüfen. Die Schweizer wollen nur die vegetarische Produktlinie behalten und verkaufen den Rest nach Spanien.

BBVA geben um 0,3 Prozent nach, nachdem die Bank eine 1,5 Milliarden Dollar schwere Berichtigung des Firmenwert der US-Aktivitäten mitgeteilt hat.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.751,76 0,34 12,59 25,00 Stoxx-50 3.407,59 0,41 13,83 23,46 DAX 13.262,95 0,39 50,99 25,61 MDAX 28.402,61 0,31 86,43 31,57 TecDAX 3.055,14 0,29 8,87 24,69 SDAX 12.436,51 0,46 56,74 30,78 FTSE 7.589,54 0,21 15,72 12,57 CAC 5.986,10 0,23 13,83 26,54 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,22 0,02 -0,46 US-Zehnjahresrendite 1,94 0,02 -0,74 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:37 Do, 17:36 % YTD EUR/USD 1,1120 -0,04% 1,1118 1,1117 -3,0% EUR/JPY 121,64 -0,03% 121,48 121,53 -3,3% EUR/CHF 1,0896 +0,12% 1,0884 1,0876 -3,2% EUR/GBP 0,8534 -0,20% 0,8541 0,8545 -5,2% USD/JPY 109,39 +0,01% 109,27 109,32 -0,2% GBP/USD 1,3029 +0,16% 1,3015 1,3009 +2,1% USD/CNH (Offshore) 7,0066 +0,11% 7,0091 7,0017 +2,0% Bitcoin BTC/USD 7.114,51 -0,46% 7.139,01 7.144,76 +91,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,13 61,18 -0,1% -0,05 +25,7% Brent/ICE 66,60 66,54 +0,1% 0,06 +20,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.477,08 1.478,80 -0,1% -1,72 +15,2% Silber (Spot) 17,05 17,05 -0,0% -0,00 +10,0% Platin (Spot) 931,10 937,00 -0,6% -5,90 +16,9% Kupfer-Future 2,81 2,83 -0,6% -0,02 +5,9%

December 20, 2019 03:41 ET (08:41 GMT)

