Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bundesfinanzagentur veröffentlichte gestern ihre Emissionsplanung, so die Analysten der Helaba.Im Jahr 2020 würden nominalverzinsliche Bundeswertpapiere im Volumen von 210 Mrd. EUR versteigert. Davon würden 148 Mrd. am Kapitalmarkt platziert. Zusätzlich sollten im kommenden Jahr inflationsindexierte Papiere mit einem voraussichtlichen Nennbetrag zwischen 6 und 8 Mrd. EUR begeben werden. In der zweiten Jahreshälfte sollten dann erstmals Grüne Bundeswertpapiere emittiert werden. ...

