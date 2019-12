Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Zum Jahresausklang könnten sich die Währungshüter in den USA eigentlich beruhigt zurücklehnen, befindet sich die US-Wirtschaft doch weiterhin auf einem robusten Wachstumspfad, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dies dürfte nicht nur durch die heutige BIP-Schätzung für das 3. Quartal mit einem von den Analysten erwarteten Anstieg von 2,1% (ann.) untermauern. Zudem deute sich mit Blick auf die jüngsten Sentimentindikatoren auch für das Schlussquartal 2019 eine solide BIP-Expansion an - vor allem getrieben vom privaten Konsum. So würden die Analysten erwarten, dass sich in der finalen Dezembererhebung zum Konsumentenvertrauen der University of Michigan (UoM) ein substantieller Anstieg von 96,8 auf 98,8 Punkte manifestieren sollte. ...

